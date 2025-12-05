Ski star relieved
Hirscher dad operated on in Linz after stroke
"I really lost my rice, but I'm fine now and I'm fit again. As fit as you can be at 70," winks Ferdinand Hirscher. Nine years ago, the dad of ski star Marcel underwent his first operation at the Elisabethinen Religious Hospital in Linz, followed by his second in 2024. He tells his story in the "Krone" newspaper.
"It was so bad, I couldn't sleep anymore, I really twitched in bed when I had atrial fibrillation. It was scary and extremely unpleasant and I had it for days at a time. So I was only running on three cylinders. When I walked up the steps to the ski school in the morning, I noticed that I had no power," Ferdinand Hirscher told the "Krone" during a visit to the hospital in Linz.
