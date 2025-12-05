Lenker (74) prallte mit Auto in Gartenmauer – tot

Schrecklicher Unfall am Donnerstagnachmittag in Rum (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 74-jähriger Einheimischer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen eine Gartenmauer eines Hauses. Ersthelfer sowie der Notarzt reanimierten den Mann. Er verstarb wenig später.
Der schreckliche Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Serlesstraße im Ortsgebiet von Rum. Dort war der 74-Jährige mit seinem Pkw von Richtung Innsbruck aus unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Pkw links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Verteilerkasten und durchbrach einen Gartenzaun. Anschließend prallte er gegen die Gartenmauer eines Einfamilienhauses.
Weil der Mann keine offensichtlichen Verletzungen aufwies, wird derzeit bei der Todesursache von einem medizinischen Notfall ausgegangen.
Die Polizei
Passanten leisteten Erste Hilfe
Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Passanten bemerkten den Unfall und eilten zum Unfallfahrzeug, um den Lenker aus dem Wrack zu bergen. „Der Unfalllenker wies keine Lebenszeichen auf und die Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation und setzten den Notruf ab“, schildert die Polizei.
Der alarmierte Notarzt sowie der Rettungsdienst übernahmen die Versorgung des Mannes und lieferten ihn unter laufender Reanimation in die Universitätsklinik Innsbruck ein. Dort verstarb der Mann schließlich.
„Weil der Mann keine offensichtlichen Verletzungen aufwies, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand bei der Todesursache von einem medizinischen Notfall ausgegangen“, so die Polizei abschließend.
