Pkw-Lenker krachte auf Autobahn in Warnanhänger

Weil er laut eigenen Angaben von seinem Navi abgelenkt war, krachte am Dienstagnachmittag ein Deutscher (26) mit seinem Pkw auf der Inntalautobahn in Tirol in einen Warnanhänger der Asfinag. Der Unfall endete zum Glück relativ glimpflich.
Kurz vor 15 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Mercedes auf der A12 bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Deutschland unterwegs, als er plötzlich von seinem Navigationsgerät abgelenkt wurde. Aus diesem Grund übersah der Mann einen Warnanhänger, der auf eine Fahrbahnverengung hinweisen sollte und krachte dagegen.
Mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht
Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt, musste aber ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. Sowohl der Mercedes des Deutschen, als auch der Anhänger wurden schwer beschädigt.
Andere Verkehrsteilnehmer kamen beim Zwischenfall nicht zu Schaden.
