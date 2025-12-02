Pkw-Lenker krachte auf Autobahn in Warnanhänger

Kurz vor 15 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Mercedes auf der A12 bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Deutschland unterwegs, als er plötzlich von seinem Navigationsgerät abgelenkt wurde. Aus diesem Grund übersah der Mann einen Warnanhänger, der auf eine Fahrbahnverengung hinweisen sollte und krachte dagegen.