Frontal-Crash im Zillertal: Pensionistin verletzt

Eine 70-jährige Pensionistin erlitt am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Mayrhofen im Tiroler Zillertal erhebliche Verletzungen. Die Einheimische kollidierte im Bereich einer Kreuzung frontal mit dem Wagen eines ukrainischen Paares.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Die 70-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der B169 Zillertalstraße unterwegs und wollte laut Polizei in Mayrhofen bei der Einfahrt Mitte von der Bundesstraße abfahren.
Seniorin am Oberkörper verletzt
Im Bereich der Kreuzung prallte sie mit dem Auto schließlich frontal gegen den Wagen eines 51-jährigen Ukrainers, der in die B169 einbiegen wollte. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. „Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert“, heißt es von den Ermittlern.
Der Ukrainer und dessen Begleiterin auf dem Beifahrersitz kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.