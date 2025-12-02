Frontal-Crash im Zillertal: Pensionistin verletzt

Seniorin am Oberkörper verletzt

Im Bereich der Kreuzung prallte sie mit dem Auto schließlich frontal gegen den Wagen eines 51-jährigen Ukrainers, der in die B169 einbiegen wollte. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. „Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert“, heißt es von den Ermittlern.