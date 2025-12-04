Wunschgegner? Klare Ansage von Teamchef Rangnick

Auch im dritten und vierten Topf warten schwierige Gegner

Dafür droht aus dem dritten Topf ein Kaliber wie Norwegen. Duelle mit Ägypten, Schottland oder Paraguay würden sich die ÖFB-Internationalen wohl ebenfalls lieber ersparen, es könnte aber auch gegen vermeintlich leichtere Kontrahenten wie Usbekistan oder Katar gehen. Alles möglich ist auch, was die Qualität der Gegner aus dem vierten Topf betrifft. Dort sind zum einen die Sieger aus den UEFA-Play-offs – möglicherweise Italien, Dänemark und die Türkei – zu finden, zum anderen auch Jordanien, Kap Verde, Curacao, Haiti und Neuseeland. Aufgrund des Modus ist es gut möglich, dass schon ein Sieg aus den drei Gruppenspielen zum Weiterkommen reicht.