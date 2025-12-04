Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto als Notlösung?

Bus fährt Kindern vor der Nase davon

Niederösterreich
04.12.2025 13:00
Warten auf den nächsten Bus...oft fahren Elternteile ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule.
Warten auf den nächsten Bus...oft fahren Elternteile ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule.(Bild: Imre Antal)

Im Bezirk Tulln gehen die Wogen schon frühmorgens hoch: Um 7.23 steigen Schulkinder in Atzenbrugg aus, doch der Anschlussbus kommt entweder zu früh oder wartet nicht. „Hier besteht Handlungsbedarf!“, schimpfen die Eltern. 

0 Kommentare

Eigentlich geht es ja nur um vier Minuten und zwei Kilometer: In Atzenbrugg im Bezirk Tulln verkehrt täglich die NÖ-Buslinie 470 (St. Pölten – Zwentendorf), lässt die Kinder aussteigen, damit sie in die andere Linie 446 (Krems – Sieghartskirchen) umsteigen, die fast direkt zur Schule in Heiligeneich fährt. Trotzdem stehen Schulkinder der NMS Heiligeneich regelmäßig an einer leeren Haltestelle, sie müssen sich schließlich zu Fuß über die Landstraße auf den Weg machen.

Herr P., der eigentlich sein Kind für die 1. Klasse anmelden will, spricht den Ärger mehrerer Eltern aus: „Der eine Bus ist oft schon früher dran und wartet nicht auf den 470er.“ Damit die Kinder nicht bei Sturm, Regen und Finsternis eine halbe Stunde gehen müssen, steht oft für die Eltern eine Fahrt mit dem Auto zur Schule auf dem Programm. 

Schule ist beliebt in der Umgebung
Genau geht es um die Gemeinden Würmla, Atzenbrugg, Michelhausen und Reidling, aus denen einige Kinder bis nach Heiligeneich zur Schule pendeln. Diese biete ein sehr gutes Lehrangebot, „mit einem Fokus auf gute Allgemeinbildung als Top-Alternative zu einem Gymnasium“, heißt es aus dem Umfeld. Nicht nur Eltern, auch Gemeindepolitiker aus den umliegenden Ortschaften schlagen deshalb bei der NÖVOG bereits seit Jahren Alarm. 

Zitat Icon

Der Linienbus im Anschluss ist so eng getaktet, dass es sich mit dem Umsteigen nicht mehr ausgeht.

Vater über die Busverbindung in Tulln

Ein landesweites Problem?
Bei der Niederösterreichischen Verkehrsorganisation (kurz NÖVOG), die für die Buslinien zuständig ist, weiß auch schon länger um das Problem. Einfach die Linie 470 um zwei Kilometer direkt zur Schule zu legen, ginge aktuell nicht. Ein Sprecher meint, dass die Schule auch für Kinder, die von weiter weg hinpendeln, gut erreichbar sei. Trotzdem verstehe man den Ärger der Eltern. 

Zitat Icon

Im öffentlichen Linienverkehr ist es nicht möglich, immer und von jeder Richtung Dirketverbindungen herzustellen. 

NÖVOG

Eltern von NÖ-Schülern wünschen sich eine Anpassung der Linie 470 die von St. Pölten bis nach ...
Eltern von NÖ-Schülern wünschen sich eine Anpassung der Linie 470 die von St. Pölten bis nach Zwentendorf fährt.(Bild: Imre Antal)

Am Land stünde natürlich nicht wie in der Stadt an jeder Haltestelle immer jemand – eventuell kommt daher ein Bus manchmal früher an der nächsten Haltestelle an. Es sind zwar nur ein paar Minuten – für die jeweiligen Eltern geht es aber hier auch um die Entscheidung zwischen mehreren Schulen im Umkreis, die genauso erreichbar sind. Die NÖVOG werde, hieß es zur „Krone“, von nun an die Pünktlichkeit der Buslinien einmal beobachten. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf