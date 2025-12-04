Bus fährt Kindern vor der Nase davon

Herr P., der eigentlich sein Kind für die 1. Klasse anmelden will, spricht den Ärger mehrerer Eltern aus: „Der eine Bus ist oft schon früher dran und wartet nicht auf den 470er.“ Damit die Kinder nicht bei Sturm, Regen und Finsternis eine halbe Stunde gehen müssen, steht oft für die Eltern eine Fahrt mit dem Auto zur Schule auf dem Programm.

Schule ist beliebt in der Umgebung

Genau geht es um die Gemeinden Würmla, Atzenbrugg, Michelhausen und Reidling, aus denen einige Kinder bis nach Heiligeneich zur Schule pendeln. Diese biete ein sehr gutes Lehrangebot, „mit einem Fokus auf gute Allgemeinbildung als Top-Alternative zu einem Gymnasium“, heißt es aus dem Umfeld. Nicht nur Eltern, auch Gemeindepolitiker aus den umliegenden Ortschaften schlagen deshalb bei der NÖVOG bereits seit Jahren Alarm.