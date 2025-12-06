25 Familienpakete für Lichterpark Lumagica

Unter dem Motto „Colors of Life“ ist der Lichterpark Lumagica in den Golfclub Murhof in Frohnleiten zurückgekehrt. Bricht die Dunkelheit ein, so verwandelt sich das Areal in eine funkelnde Erlebniswelt – und die Besucher begeben sich auf eine Reise. Jeder Abschnitt steht im Zeichen einer Farbe und damit für ganz besondere Werte: Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, Grün steht für Wachstum und Natur, Orange für Harmonie und Lebensfreude.