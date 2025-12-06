Vorteilswelt
„Krone“-Gewinnspiel

25 Familienpakete für Lichterpark Lumagica

Gewinnspiele
06.12.2025 04:59
Lumagica in Frohnleiten lässt die Herzen erstrahlen.
Lumagica in Frohnleiten lässt die Herzen erstrahlen.(Bild: Jürgen Fuchs)

Das Lichterspektakel Lumagica lockt bis 6. Jänner wieder nach Frohnleiten. Dieses Jahr erwartet die Besucher eine Reise durch bunte Farbwelten. Und mit der „Krone“ können Sie nun 25 Familienpakete dafür gewinnen.

Unter dem Motto „Colors of Life“ ist der Lichterpark Lumagica in den Golfclub Murhof in Frohnleiten zurückgekehrt. Bricht die Dunkelheit ein, so verwandelt sich das Areal in eine funkelnde Erlebniswelt – und die Besucher begeben sich auf eine Reise. Jeder Abschnitt steht im Zeichen einer Farbe und damit für ganz besondere Werte: Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, Grün steht für Wachstum und Natur, Orange für Harmonie und Lebensfreude.

Den Abschluss bildet eine atemberaubende Regenbogenwelt, in der alle Farben und ihre Bedeutungen in einer spektakulären Szenerie zusammenfinden. Wie gewohnt kann man nicht nur das Zusammenspiel aus Licht und Klang bewundern, sondern auch selbst bei Foto-Points und interaktiven Stationen Hand anlegen. Dabei entsteht ein immersives Erlebnis, das Emotionen weckt und zum Staunen einlädt.

Hinterlassen Sie am „Krone“-Wunschbaum einen Wunsch.
Hinterlassen Sie am „Krone“-Wunschbaum einen Wunsch.(Bild: Erwin Scheriau)

25 Familienpakete gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie nun 25 Familienpakete (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder) im Wert von je 74 Euro für einen frei wählbaren Termin im Lichterpark Frohnleiten gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Steirerkrone
