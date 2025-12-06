25 Familienpakete für Lichterpark Lumagica

Das Lichterspektakel Lumagica lockt bis 6. Jänner wieder nach Frohnleiten. Dieses Jahr erwartet die Besucher eine Reise durch bunte Farbwelten. Und mit der „Krone“ können Sie nun 25 Familienpakete dafür gewinnen.
Unter dem Motto „Colors of Life“ ist der Lichterpark Lumagica in den Golfclub Murhof in Frohnleiten zurückgekehrt. Bricht die Dunkelheit ein, so verwandelt sich das Areal in eine funkelnde Erlebniswelt – und die Besucher begeben sich auf eine Reise. Jeder Abschnitt steht im Zeichen einer Farbe und damit für ganz besondere Werte: Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, Grün steht für Wachstum und Natur, Orange für Harmonie und Lebensfreude.
Den Abschluss bildet eine atemberaubende Regenbogenwelt, in der alle Farben und ihre Bedeutungen in einer spektakulären Szenerie zusammenfinden. Wie gewohnt kann man nicht nur das Zusammenspiel aus Licht und Klang bewundern, sondern auch selbst bei Foto-Points und interaktiven Stationen Hand anlegen. Dabei entsteht ein immersives Erlebnis, das Emotionen weckt und zum Staunen einlädt.
25 Familienpakete gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie nun 25 Familienpakete (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder) im Wert von je 74 Euro für einen frei wählbaren Termin im Lichterpark Frohnleiten gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.