Trikot geleakt! Ist das Österreichs WM-Wäsche?

Während beim ÖFB-Team die Anspannung vor der Auslosung in Washington am Freitag steigt, wurden nun erste Bilder von unserem potenziell neuen WM-Trikot geleakt.
Die Vorfreude auf die Großveranstaltung in den USA, Kanada und Mexiko ist riesengroß. Und jetzt wurde vielleicht auch schon unser WM-Trikot enthüllt. Fotos von „Opaleak“ sollen Österreichs WM-Wäsche zeigen.
Es handelt sich um ein rotes Puma-Trikot mit schwarzem Kragen sowie schwarzen Ärmeln. Diese sind wiederum mit den rot-weiß-roten Nationalfarben verziert.
ÖFB-Team in Topf zwei
Unser Nationalteam wird bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Washington aus Topf zwei gezogen. Damit fallen für die ÖFB-Elf Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien als mögliche Gegner weg.
FIFA verkündet WM-Spielorte bei Show
Die Spielorte und Anstoßzeiten bei den drei Gruppenspielen der WM wird die Truppe von Ralf Rangnick im Rahmen einer Live-Show der FIFA erfahren. Die Show wird rund 24 Stunden nach der Auslosung stattfinden.
