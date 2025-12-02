Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Jahresbilanz

Grazer Bahnhofsmission: Zustrom wächst stetig

Steiermark
02.12.2025 12:35
Essensausgabe in der Bahnhofsmission
Essensausgabe in der Bahnhofsmission(Bild: Caritas/Streif)

Sitzen und Ausruhen, Kaffee, Tee und warme Suppe, WC, Waschmaschine und ein offenes Ohr: Das sind die Angebote der Caritas-Bahnhofsmission in Graz. Im ersten Jahr seit der Wiedereröffnung wurde die Institution 37.600-mal von Hilfesuchenden genutzt. Bis zu 140 Personen besuchen täglich die Mission.

0 Kommentare

Es ist eine Anlaufstelle für Personen, die sich rund um den Bahnhof aufhalten und wohnungs- oder obdachlos oder in Schwierigkeiten sind, aber auch für einsame Menschen, die jemanden zum Reden brauchen. „Für eine Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen spüren, dass sie dazugehören und einen Platz haben“, betont Caritas-Vizedirektor Thomas Ferk. Seit dem Start des Regelbetriebs im November 2024 wurden die Räumlichkeiten 37.645-mal aufgesucht. Von anfangs 88 Gästen pro Tag ist die Zahl auf zuletzt bis zu 140 angestiegen, so Leiter Jakob Url am Dienstag.

5700 ehrenamtliche Stunden, 8000 Liter Suppe, 1500 Kilo Kartoffeln
„Die große Zahl an Menschen, die tagtäglich in das Tageszentrum kommen, zeigt, dass diese Einrichtung für unsere Stadt notwendig ist“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Die Kooperation des Grazer Sozialamts, das die Einrichtung zur Gänze finanziert, mit der Caritas habe sich bewährt. Kahr dankte zugleich den Freiwilligen, die sich im vergangenen Jahr rund 5700 Stunden engagiert haben.

Blick in die Räumlichkeiten am Grazer Europaplatz
Blick in die Räumlichkeiten am Grazer Europaplatz(Bild: Caritas/Streif)

Das Team aus Sozialarbeitern und ehrenamtlich Tätigen bereitet täglich eine Jause vor und gibt Essen und Getränke aus. Die Lebensmittel stammen überwiegend aus Spenden von Firmen, aber auch von Privatpersonen. Damit wurden im ersten Jahr 182.500 Brote belegt und bestrichen, 8000 Liter Suppe und Eintopf gekocht und 1500 Kilogramm Kartoffeln verkocht und genossen.

Historisches Modell im Vorjahr reaktiviert
Die ursprüngliche Bahnhofsmission in Graz wurde in den von Armut, Arbeitslosigkeit und Lebensmittelknappheit geprägten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg initiiert: Der im Jahr 1924 gegründete „Steiermärkische Karitas-Verband“ organisierte Armenausspeisungen, schuf Notquartiere, Fürsorgestellen und richtete für Menschen, die auf der Reise gestrandet waren, die Bahnhofsmission ein. Frauen aus damaligen katholischen Verbänden kümmerten sich insbesondere um junge Frauen, die vom Land in die Stadt kamen und nach Perspektiven suchten. Später kam die Betreuung von Flüchtlingen, Kriegsheimkehrern und Arbeitsmigranten hinzu.

Lesen Sie auch:
Jakob Url, Leiter der Bahnhofsmission, freut sich über die große Wertschätzung der Gäste. 
Große Nachfrage
Bahnhofsmission wird zum dauerhaften Zufluchtsort
14.03.2024
Grazer Bahnhofsmission
Armen-Institution nach 34 Jahren wiedereröffnet
15.01.2024

Zu ihrem hundertjährigen Bestehen hat die Caritas Steiermark das historische Vorbild wieder aufgenommen und in einer ehemaligen Verkaufs- und Lagerhalle erneut den Betrieb der Bahnhofsmission gestartet.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
254.268 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
208.014 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
149.399 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf