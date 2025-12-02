Grazer Bahnhofsmission: Zustrom wächst stetig

Es ist eine Anlaufstelle für Personen, die sich rund um den Bahnhof aufhalten und wohnungs- oder obdachlos oder in Schwierigkeiten sind, aber auch für einsame Menschen, die jemanden zum Reden brauchen. „Für eine Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen spüren, dass sie dazugehören und einen Platz haben“, betont Caritas-Vizedirektor Thomas Ferk. Seit dem Start des Regelbetriebs im November 2024 wurden die Räumlichkeiten 37.645-mal aufgesucht. Von anfangs 88 Gästen pro Tag ist die Zahl auf zuletzt bis zu 140 angestiegen, so Leiter Jakob Url am Dienstag.