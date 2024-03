Bahnhofsmission wird zum dauerhaften Zufluchtsort

Eine warme Suppe, Gespräche, ein Ruheraum und vor allem Hilfe, wenn man sie braucht – das bietet die Bahnhofsmission ihren Gästen täglich von 9 bis 17 Uhr. „Ich komme nicht nur wegen der gratis Jause und der Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, her, sondern auch wegen der Gespräche mit anderen Leuten“, erzählt ein Pensionist. Die Nachricht, dass das Tageszentrum über den ursprünglichen Pop-up-Zeitraum von 100 Tagen hinaus bestehen bleibt und ab Sommer zu einer dauerhaften Einrichtung wird, freut ihn sehr. „Es ist keine Dauerlösung für diejenigen, die kein Dach über dem Kopf haben. Aber es ist schon wichtig, dass es so etwas gibt. Ich kenne die Bahnhofsmission ja auch noch von früher und finde es super, dass es das jetzt in Graz wieder gibt.“