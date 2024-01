Armen-Institution nach 34 Jahren wiedereröffnet

1990 schloss steirische Einrichtung

Dass es überhaupt notwendig wurde, die Grazer Bahnhofsmission als einstige zentrale Armen-Institution der Steiermark 34 Jahre nach ihrer Schließung wieder zu eröffnen, ist Grund zur Freude und Sorge gleichermaßen: „Aktuell ist vor allem leistbares Wohnen ein großes Problem. In der Bahnhofsmission wollen wir mit den Hilfesuchenden ins Gespräch kommen und beratend tätig werden. Egal, ob es um die Beschaffung günstiger Lebensmittel oder etwa medizinische Hilfe geht“, betonte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler am Montag bei der Eröffnung der Einrichtung am Europaplatz 12.