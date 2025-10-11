Nagelsmann von Reporterin genervt: „Wo steht das?“

Als ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek im Live-Interview nach dem Match wissen wollte, ob Kimmich nun als Außenverteidiger die beste Lösung sei, reagierte Nagelsmann schon leicht gereizt. „Beim letzten Mal habe ich mich offensichtlich zu sehr festgelegt. Dann heißt es, ich hätte die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts gemacht. Eine Führungsperson muss Entscheidungen treffen, das habe ich gemacht. Mal schauen, wir ich es am Montag (gegen Nordirland, Anm.) entscheide“, so der Teamchef.