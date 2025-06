Max Verstappen zofft sich erneut mit Reporter

„Ist nicht fair“

Diesmal Thema: Verstappens Kollision mit George Russell in Spanien. „Eine Frage zu diesen Diskussionen mit den Rennkommissaren oder mit der Rennleitung. Seit Jonathan Wheatley weg ist, habt ihr ja Stephen Knowles, der sich um so etwas kümmert. Ich nehme an, er war es, der deinem Renningenieur Gianpiero Lambiase gesagt hat, du sollst den Platz zurückgeben. Was falsch war. Wie könnt ihr sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt?“, wollte Kravitz von seinem Gesprächspartner wissen, verärgerte diesen mit seiner Frage jedoch sichtlich. „Ich finde es nicht richtig, dass hier eine Person hervorgehoben wird, denn so läuft das nicht. Wir müssen das als Mannschaft besser machen. Und genau so sehen wir die Vorkommnisse von Barcelona. Es ist nicht fair, da jemanden hervorzuheben“, so der Konter des Niederländers.