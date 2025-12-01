Gasaustritt in Innsbruck – drei Anrainer evakuiert

Bei Abrissarbeiten an einem früheren Gasthof in Innsbruck hat ein Bagger am Montagvormittag einen älteren Flüssigmethan-Tank beschädigt. Dadurch trat Methangas aus, ein Großeinsatz war die Folge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Zu dem Zwischenfall kam es am Montag gegen 9.30 Uhr in der Kranebitter Allee im Westen von Innsbruck. Wie die Polizei berichtet, wurde dort ein Haus abgerissen. Die Schaufel eines Baggers erwischte dabei einen benachbarten, bereits älteren Flüssigmethan-Tank, aus dem daraufhin Methangas austrat, das sich rasch mit der Umgebungsluft vermischte.
Ein Baggerfahrer schlug Alarm, woraufhin Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie zwei Mitarbeiter der Tigas anrückten. Drei Bewohner des betroffenen Gebäudes mussten evakuiert werden, glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.
Straße gesperrt, Gebäude belüftet
Zudem war die B171 eine Stunde lang komplett gesperrt, das Gebäude wurde für eine längere Zeit durchgelüftet. Für umliegende Gebäude bestand laut Einsatzleitung keine Gefahr.
