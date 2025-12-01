Gasaustritt in Innsbruck – drei Anrainer evakuiert

Zu dem Zwischenfall kam es am Montag gegen 9.30 Uhr in der Kranebitter Allee im Westen von Innsbruck. Wie die Polizei berichtet, wurde dort ein Haus abgerissen. Die Schaufel eines Baggers erwischte dabei einen benachbarten, bereits älteren Flüssigmethan-Tank, aus dem daraufhin Methangas austrat, das sich rasch mit der Umgebungsluft vermischte.