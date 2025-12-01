After only 14 games
FC Augsburg fires head coach Sandro Wagner!
FC Augsburg pulls the ripcord: After just 14 Bundesliga games, the club fires head coach Sandro Wagner.
Wagner, who only took over at FCA in the summer, won just four of his 14 games in charge. The 3-0 defeat at TSG Hoffenheim at the weekend was the next setback and apparently one too many. After twelve matchdays, Augsburg are only in 14th place.
Criticism of the former DFB co-coach had already become louder in recent weeks. A lack of results, questionable performances and fluctuating performances had fueled the discussions.
Baum takes over until the end of the year
Former coach Manuel Baum will take over the team until the end of the year. Baum was already head coach of FCA from 2016 to 2019 and returned to the club in 2025 as "Head of Development & Football Innovation".
A mammoth task awaits on Saturday (3.30 pm) with Bayer Leverkusen.
Wagner had clear words after the defeat in Hoffenheim: "We can't accept something like that first half. If you as FCA don't want to win in the first half like TSG, that's not acceptable." They had "25 catastrophic minutes" that destroyed the whole game: "After going 3-0 down, it's difficult to come back against a team in this form."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.