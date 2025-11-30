Formula 1: Qatar GP
LIVE: Will Lando Norris become world champion today?
Penultimate race in the 2025 Formula 1 season: The Qatar Grand Prix is on the program this weekend. Lando Norris can become world champion today. We report live (see ticker below).
Here is the LIVETICKER:
Here is the INTERIM STATUS:
Here is the standings in the drivers' world championship:
A question that had arisen before the penultimate race weekend of the season: what are McLaren doing? Two together (Lando Norris as the title contender and Oscar Piastri his helper) against one (Max Verstappen)? Or does Norris also have to fear an attack from his own team-mate? McLaren know only too well how a team duel for the championship title can end. In 2007, Kimi Räikkönen snatched the crown from McLaren drivers Lewis Hamilton and Fernando Alonso in the last drivers' title for Ferrari.
Norris was six years old at the time, Piastri four, when Hamilton, in his first Formula 1 season, gave the newly crowned two-time world champion Alonso such a hard time that the stable duel escalated completely. The final score at the time: Räikkönen 110 points (only 10 points for a win), Hamilton 109, Alonso 109.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.