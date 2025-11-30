LIVE: Will Lando Norris become world champion today?

A question that had arisen before the penultimate race weekend of the season: what are McLaren doing? Two together (Lando Norris as the title contender and Oscar Piastri his helper) against one (Max Verstappen)? Or does Norris also have to fear an attack from his own team-mate? McLaren know only too well how a team duel for the championship title can end. In 2007, Kimi Räikkönen snatched the crown from McLaren drivers Lewis Hamilton and Fernando Alonso in the last drivers' title for Ferrari.