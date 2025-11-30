Großer Erfolg im Kampf gegen die „Schrott-Mafia“

Fünf Tage lang war seine Taskforce im südlichen Niederösterreich vor Ort gewesen! Zunächst waren 37 Fahrzeuge, die offiziell als „gefährlicher Abfall“ eingestuft wurden, behördlich beschlagnahmt und anschließend fachgerecht entsorgt worden. Danach folgte die restliche Räumung des „Abfallberges“ aus Schrott, Lack und Motorengewirr – der verantwortliche Umweltsünder musste den Abtransport der weiteren rund 160 Fahrzeuge auf eigene Kosten bewerkstelligen.