Großer Erfolg im Kampf gegen die „Schrott-Mafia“

Aktion scharf gegen Rostlauben: Bei einer gezielten Schwerpunktaktion in Neunkirchen (NÖ) wurden 200 Alt-Karossen sichergestellt und ordnungsgemäß entsorgt.
Fünf Tage lang war seine Taskforce im südlichen Niederösterreich vor Ort gewesen! Zunächst waren 37 Fahrzeuge, die offiziell als „gefährlicher Abfall“ eingestuft wurden, behördlich beschlagnahmt und anschließend fachgerecht entsorgt worden. Danach folgte die restliche Räumung des „Abfallberges“ aus Schrott, Lack und Motorengewirr – der verantwortliche Umweltsünder musste den Abtransport der weiteren rund 160 Fahrzeuge auf eigene Kosten bewerkstelligen.
„Illegale Abstellplätze für Schrottautos sind eine massive Gefahr für Boden und Gewässer – wir schauen hier nicht weg, sondern halten unsere Heimat rigoros sauber“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nach dem erfolgreichen Einsatz.
Ökologisch besonders besorgniserregend: Viele der ausgedienten Karossen standen auf ungeeignetem Untergrund, teilweise übereinandergestapelt, das Areal war durch die Kfz-Ablagerung schon stark mit Öl verseucht.
Wer unsere Umwelt gefährdet, muss mit Kontrollen, Beschlagnahmen und hohen Entsorgungskosten rechnen
Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP)
Bild: NLK Pfeiffer
Die Aktion wurde von der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht der NÖ Landesregierung geleitet. Unterstützung gab es von der technischen Abfallaufsicht, speziell geschulten Sachverständigen für Kraftfahrwesen, der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen und der Polizeiinspektion Neunkirchen. Containerfahrzeuge mit Ladekränen waren nahezu durchgehend im Einsatz.
„Erhebliche Gefährdung beseitigt“
„Mit dieser gut geplanten, koordinierten Schwerpunktaktion haben wir gerade noch rechtzeitig eine erhebliche Gefährdung für Umwelt und Nachbarschaft beseitigt“, so Pernkopf.
Da der Untergrund noch Verunreinigungen zeigt, wird nun der Gewässerschutz geprüft. Weitere behördliche Maßnahmen sind möglich, um den Standort dauerhaft abzusichern. Pernkopf kündigt als Botschaft an andere „Umweltkriminelle im ganzen weiten Land an, künftig noch konsequenter gegen illegale Schrott-Tandler vorzugehen. Wer unsere Umwelt gefährdet, muss mit Kontrollen, Beschlagnahmen und hohen Entsorgungskosten rechnen.“
