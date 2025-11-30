Social-Media-Verbot: SPÖ sieht sich als Vorreiter

Mit Interesse hat die steirische SPÖ Schnitzers Vorschlag vernommen. Sie hat schon im Juli im Landtag einen Antrag eingebracht, der den Zugang zu sozialen Netzwerken für Jugendliche unter 16 Jahren reglementiert und stark einschränkt. Damals haben die Regierungsparteien FPÖ und ÖVP sowie die Neos dagegen gestimmt.

„Gehen von Zustimmung der ÖVP aus“

Im September hat die SPÖ ihren Antrag erneuert, bis zum 16. Dezember ist Zeit für Stellungnahmen. „Wir gehen nun von einem Umdenken und einer Zustimmung der ÖVP aus“, meint der Klubobmann Hannes Schwarz.