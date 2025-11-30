Große Privatbrauerei lebt durch Investoren weiter

Inhaber Hermann Kühtreiber wollte sich zur Ruhe setzen, der Rechtsanwalt Thomas Stenitzer die Brauerei aber nicht in eine unsichere Zukunft schicken: Zu sehr hat die Wirtschaftskrise, vor allem die Schließung von Gasthäusern, dem Betrieb zugesetzt. „Wir waren uns schnell einig“, erklärt Stenitzer, der zur Brauerei sozusagen „erblich bedingt“ eine Verbindung hat: „Mein Großvater war Anwalt, hatte damals aber keinen Führerschein. So kam es, dass ihn die Bierfahrer, die in die ganze Region ausschwärmten, zu seinen Klienten mitnahmen“, erzählt der Laaer. Schnell war auch ein zweiter Beteiligter gefunden: Die Brauerei und er hatten denselben Steuerberater, die KMB Steuerberatung mit Stammsitz in Korneuburg.