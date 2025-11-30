Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahrhunderte Tradition

Große Privatbrauerei lebt durch Investoren weiter

Niederösterreich
30.11.2025 17:00
Nach den letzten Unterschriften der Verträge wurde, versteht sich, mit dem „wiederbelebten“ ...
Nach den letzten Unterschriften der Verträge wurde, versteht sich, mit dem „wiederbelebten“ Getränk angestoßen.(Bild: Hubertus Bräu)

So wie der Grüne Veltliner zum DAC, gehört die Marke Hubertus Bräu aus Laa an der Thaya zum Weinviertel. Der Anstoß für die Übernahme ab 1. Dezember fiel bei einem Gespräch mit Hubertus-Chef Hermann Kühtreiber und dem Laaer Rechtsanwalt Thomas Stenitzer: Die traditionsreiche Brauerei ist für die Zukunft abgesichert.

0 Kommentare

Inhaber Hermann Kühtreiber wollte sich zur Ruhe setzen, der Rechtsanwalt Thomas Stenitzer die Brauerei aber nicht in eine unsichere Zukunft schicken: Zu sehr hat die Wirtschaftskrise, vor allem die Schließung von Gasthäusern, dem Betrieb zugesetzt. „Wir waren uns schnell einig“, erklärt Stenitzer, der zur Brauerei sozusagen „erblich bedingt“ eine Verbindung hat: „Mein Großvater war Anwalt, hatte damals aber keinen Führerschein. So kam es, dass ihn die Bierfahrer, die in die ganze Region ausschwärmten, zu seinen Klienten mitnahmen“, erzählt der Laaer. Schnell war auch ein zweiter Beteiligter gefunden: Die Brauerei und er hatten denselben Steuerberater, die KMB Steuerberatung mit Stammsitz in Korneuburg.

Weinviertler Braukunst – seit Jahrhunderten überregional in aller Munde
„Die Wurzeln der Brauerei reichen bis 1454 zurück – so einen historischen Betrieb kann man nicht schließen lassen“, so die Worte, mit denen Andreas Geritzer von Riedldruck in Auersthal auch schnell überzeugt war.

Nach der Gründung 1454 mitten in der Stadt Laa an der Thaya angesiedelt, ist die Brauerei an ...
Nach der Gründung 1454 mitten in der Stadt Laa an der Thaya angesiedelt, ist die Brauerei an einen neuen Standort umgesiedelt..(Bild: Andreas Leisser)

Geschäftsführung bleibt in Familienhand
„In der Praxis wird Andreas Kühtreiber das Know-how weitergeben“, stellt Stenitzer den 33-Jährigen Brauersohn als neuen Geschäftsführer vor. Aber auch selbst hat man schon Ideen geboren: „Als wir uns im Nahmen von Hubertus bei der Biermesse in München Tipps einholten, reagierten viele Leute doch etwas irritiert“, schmunzelt Stenitzer. So sind etwa auch PET-Flaschen für neue antialkoholische Getränke sowie Dosen geplant. Bei den Biersorten will man – jedenfalls vorerst – auf bewährtem Kurs bleiben.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.230 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.696 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.997 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf