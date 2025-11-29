Skispringen in Ruka ab 16.05 Uhr LIVE

Herren-Skispringen in Ruka (FIN) – der erste von zwei Bewerben beginnt um 16.05 Uhr. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Tiroler Stephan Embacher hat am Mittwoch in Falun als Zweiter von der Großschanze seinen ersten Einzel-Podestplatz im Skisprung-Weltcup geholt. Der 19-Jährige musste sich dem Slowenen Anze Lanisek nur um 3,0 Punkte geschlagen geben. Dritter wurde weitere 1,2 Zähler dahinter dessen Landsmann Domen Prevc. Mit Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Manuel Fettner und Halbzeit-Leader Stefan Kraft auf den Rängen vier, fünf, sieben und neun kamen fünf ÖSV-Aktive in die Top Ten.
„Wir wissen, dass wir gut unterwegs sind“
Der Kärntner Gesamtweltcupsieger Tschofenig sah bei sich „in der letzten Flugphase noch einiges an Potenzial“. Hörl meinte, dass ihm ein bisschen die Leichtigkeit fehle. „Ich möchte alles ein bisschen perfekter machen und fange zum Verkrampfen an. Verkrampfen und Skispringen ist eine schlechte Kombi“, betonte der Salzburger. Auch Fettner sagte, dass er sich derzeit nicht so leicht tue. Widhölzl war ob des Mannschaftsergebnisses jedenfalls sehr zufrieden: „Wir wissen, dass wir gut unterwegs sind.“
Für Kraft kommt in Ruka in Finnland Jonas Schuster neu ins ÖSV-Aufgebot.
