Skispringen in Ruka ab 16.05 Uhr LIVE

Der Kärntner Gesamtweltcupsieger Tschofenig sah bei sich „in der letzten Flugphase noch einiges an Potenzial“. Hörl meinte, dass ihm ein bisschen die Leichtigkeit fehle. „Ich möchte alles ein bisschen perfekter machen und fange zum Verkrampfen an. Verkrampfen und Skispringen ist eine schlechte Kombi“, betonte der Salzburger. Auch Fettner sagte, dass er sich derzeit nicht so leicht tue. Widhölzl war ob des Mannschaftsergebnisses jedenfalls sehr zufrieden: „Wir wissen, dass wir gut unterwegs sind.“