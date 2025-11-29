Sommerreifen im Winter: Mann aus Pkw geschleudert

Nur mit Sommerreifen ausgestattet war ein Wiener in der Nacht auf Samstag in Niederösterreich unterwegs – mit fatalen Folgen: Denn zuerst verlor der Lenker auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und landete schließlich im Acker. Der Lenker und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Einer von ihnen wurde sogar aus dem Fahrzeug geschleudert.