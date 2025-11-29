Sommerreifen im Winter: Mann aus Pkw geschleudert

Nur mit Sommerreifen ausgestattet war ein Wiener in der Nacht auf Samstag in Niederösterreich unterwegs – mit fatalen Folgen: Denn zuerst verlor der Lenker auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und landete schließlich im Acker. Der Lenker und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Einer von ihnen wurde sogar aus dem Fahrzeug geschleudert.
Das Fahrzeug war um 0.40 Uhr von der L3019 abgekommen und in einem Acker gelandet. Der 20-jährige Lenker dürfte laut Polizei aus dem Wagen geschleudert worden sein. Er war im Acker liegengeblieben und wurde wie der ebenfalls schwer verletzte 19-jährige Beifahrer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Zeuge entdeckte den Wagen im Acker
Ein Zeuge hatte den im Feld liegenden Wagen bemerkt. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich wies die Fahrbahn beim Eintreffen der Polizei leichtes Glatteis auf.
