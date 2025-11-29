Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Runder Geburtstag

Legendär und umstritten: Woody Allen wird 90

Unterhaltung
29.11.2025 06:00
90 Jahre alt und kreativ noch immer umtriebig: Woody Allen kann auf ein bewegtes Leben ...
90 Jahre alt und kreativ noch immer umtriebig: Woody Allen kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken.(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Vor allem als Regisseur schrieb Woody Allen in Hollywood über viele Jahre hinweg Geschichte. Sein Leben ist aber nicht nur von Erfolgen gezeichnet, sondern beinhaltet auch unzählige Skandale. Morgen, am 30. November, feiert der New Yorker seinen 90. Geburtstag.

0 Kommentare

Es ist nie zu spät, um sich in einer Karriere noch einmal neu zu orientieren – frei nach diesem Motto veröffentlichte Woody Allen vor wenigen Monaten seinen Debütroman „What’s With Baum?“. Grob geht es um einen Mann, der in Selbstmitleid verfällt und merkt, dass ihn niemand versteht außer er sich selbst. Die Parallelen zwischen Romanfigur und Autor liegen in vielerlei Hinsicht auf der Hand.

Zahlreiche Vorwürfe
So genial Allens Karriere mit vier Oscars und Filmen wie „Der Stadtneurotiker“, „Hannah und ihre Schwestern“, „Midnight In Paris“ oder „Vicky Cristina Barcelona“ verlief, so schwer vergaloppierte sich der gebürtige und leidenschaftliche New Yorker in seinem Privatleben. Heute lebt er in dritter Ehe mit der Adoptivtochter seiner Ex-Partnerin Mia Farrow, Soon-Yi Previn.

Farrow und Dylan Allen, die gemeinsame Adoptivtochter von Woody und Farrow, warfen dem Star-Regisseur zudem sexuellen Missbrauch des Kindes vor, den er bis heute vehement bestreitet. Die heute 40 Jahre alte Dylan hält weiter an den Vorwürfen fest, die Familie ist tief gespalten. Kurios: Ronan Farrow, der Sohn von Woody und Mia, ist Pulitzerpreisträger und Investigativjournalist, der mit seinen Aufdeckungen über den einstigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachte.

Woody Allen pflegte auch regen Kontakt zu Jeffrey Epstein. Zunehmend gingen Schauspielerinnen verstärkt auf Distanz zu Allen, der seine größten US-Erfolge in den Siebziger- und Achtzigerjahren feierte und in der jüngeren Vergangenheit eher in europäischen Städten wie London, Paris oder Rom reüssierte. Der selbstkritische Schauspieler und Regisseur bringt in den USA beruflich kaum noch einen Fuß auf den Boden und betonte etwa bei seinem bislang letzten, in Paris gedrehten Film „Coup de Chance“, sein Frankreich-Regiedebüt sei seiner lebenslangen Liebe zum europäischen Kino geschuldet.

Schutzmaßnahme gegen Skandale
Am Sonntag wird Woody Allen 90 Jahre alt, und es bleibt offen, ob man noch weitere Filme von ihm sehen wird. Wie in seinen Rollen meidet er auch privat das Rampenlicht – vielleicht dient dies aber auch als Schutzmaßnahme gegen etwaige weitere, noch verborgene Skandale.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.516 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.208 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.078 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
643 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf