Legendär und umstritten: Woody Allen wird 90

Woody Allen pflegte auch regen Kontakt zu Jeffrey Epstein. Zunehmend gingen Schauspielerinnen verstärkt auf Distanz zu Allen, der seine größten US-Erfolge in den Siebziger- und Achtzigerjahren feierte und in der jüngeren Vergangenheit eher in europäischen Städten wie London, Paris oder Rom reüssierte. Der selbstkritische Schauspieler und Regisseur bringt in den USA beruflich kaum noch einen Fuß auf den Boden und betonte etwa bei seinem bislang letzten, in Paris gedrehten Film „Coup de Chance“, sein Frankreich-Regiedebüt sei seiner lebenslangen Liebe zum europäischen Kino geschuldet.