Legendär und umstritten: Woody Allen wird 90

Vor allem als Regisseur schrieb Woody Allen in Hollywood über viele Jahre hinweg Geschichte. Sein Leben ist aber nicht nur von Erfolgen gezeichnet, sondern beinhaltet auch unzählige Skandale. Morgen, am 30. November, feiert der New Yorker seinen 90. Geburtstag.
Es ist nie zu spät, um sich in einer Karriere noch einmal neu zu orientieren – frei nach diesem Motto veröffentlichte Woody Allen vor wenigen Monaten seinen Debütroman „What’s With Baum?“. Grob geht es um einen Mann, der in Selbstmitleid verfällt und merkt, dass ihn niemand versteht außer er sich selbst. Die Parallelen zwischen Romanfigur und Autor liegen in vielerlei Hinsicht auf der Hand.
Zahlreiche Vorwürfe
So genial Allens Karriere mit vier Oscars und Filmen wie „Der Stadtneurotiker“, „Hannah und ihre Schwestern“, „Midnight In Paris“ oder „Vicky Cristina Barcelona“ verlief, so schwer vergaloppierte sich der gebürtige und leidenschaftliche New Yorker in seinem Privatleben. Heute lebt er in dritter Ehe mit der Adoptivtochter seiner Ex-Partnerin Mia Farrow, Soon-Yi Previn.
Farrow und Dylan Allen, die gemeinsame Adoptivtochter von Woody und Farrow, warfen dem Star-Regisseur zudem sexuellen Missbrauch des Kindes vor, den er bis heute vehement bestreitet. Die heute 40 Jahre alte Dylan hält weiter an den Vorwürfen fest, die Familie ist tief gespalten. Kurios: Ronan Farrow, der Sohn von Woody und Mia, ist Pulitzerpreisträger und Investigativjournalist, der mit seinen Aufdeckungen über den einstigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachte.
Woody Allen pflegte auch regen Kontakt zu Jeffrey Epstein. Zunehmend gingen Schauspielerinnen verstärkt auf Distanz zu Allen, der seine größten US-Erfolge in den Siebziger- und Achtzigerjahren feierte und in der jüngeren Vergangenheit eher in europäischen Städten wie London, Paris oder Rom reüssierte. Der selbstkritische Schauspieler und Regisseur bringt in den USA beruflich kaum noch einen Fuß auf den Boden und betonte etwa bei seinem bislang letzten, in Paris gedrehten Film „Coup de Chance“, sein Frankreich-Regiedebüt sei seiner lebenslangen Liebe zum europäischen Kino geschuldet.
Schutzmaßnahme gegen Skandale
Am Sonntag wird Woody Allen 90 Jahre alt, und es bleibt offen, ob man noch weitere Filme von ihm sehen wird. Wie in seinen Rollen meidet er auch privat das Rampenlicht – vielleicht dient dies aber auch als Schutzmaßnahme gegen etwaige weitere, noch verborgene Skandale.
