Funkelndes Lichterspiel, zauberhafte Spielereien

Millionen Lichter werden in Handarbeit angebracht

Hoflach schätzt die Anzahl der Lichtpunkte im Park auf mehrere Millionen. Sie werden in Handarbeit an den Figuren angebracht, die ebenfalls ohne Maschinen gebogen und geschweißt werden. „Mit der Planung und Vorbereitung sind wir das ganze Jahr über beschäftigt“, erzählt der Projektleiter. Vom Zentrallager in Wien finden die mehr als 300 Figuren dann ihren Weg nach Innsbruck, zahlreiche weitere gehen an die anderen elf Lumagica-Standorte.