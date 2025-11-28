Letzter Rettungsversuch für Becken gescheitert

Ein letztes Mal versuchte der Verein „Bauten in Not“ noch einmal, das zum Abriss freigegebene Sprungbecken im Ternitzer Freibad „Blub“ doch noch zu retten. Mit einem Vorschlag inklusive mitgelieferter Ideenskizze, das Becken nur teilweise zu entfernen und dieses zu bepflanzen: „So könnte man ein neues Raumerlebnis schaffen, das, wie mir auch die Tochter des Architekten bestätigte, ganz im Sinne Roland Rainers wäre“, so Andreas Vass von „Bauten in Not“. Zur Erinnerung: auch der beliebte Zehnmeterturm des bekannten Architekten sollte den Baggern zum Opfer fallen. Nach Protesten wird dieser jedoch nun erhalten.