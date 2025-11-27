Kindergärten: KPÖ pocht auf Bildungsgipfel

Stand jetzt liegt die Höchstzahl bei 22 Kindern. Vereinbart war, dass in zwei Schritten bis 2027 auf 20 Kinder abgesenkt wird. Daraus wird wie berichtet nichts: Drei Jahre lang soll nun laut blau-schwarzem Plan das aktuelle Niveau gehalten werden, dann auf 21 gesenkt und diese Zahl wiederum drei Jahre beibehalten werden. Erst 2031 soll dann das 20-Kinder-Ziel erreicht sein. FPÖ-Landesrat Stefan Hermann begründet das Vorgehen damit, dass die steirischen Familien „Sicherheit in Betreuungsfragen“ benötigten und diese mit einer weiteren Absenkung nicht gegeben sei – besonders, da die Landeshauptstadt das ambitionierte Ziel nicht einhalten könne.