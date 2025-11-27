For two years
ORF pulls the ripcord: top salaries to be frozen
Ahead of the decisive meeting of the Board of Trustees this week, it has become clear that the top salaries at ORF will be frozen. 74 employees on the much-discussed transparency list - all with an annual gross salary of over 170,000 euros - will receive no inflation adjustment at all in 2026 and 2027.
This results in a loss of around 5,000 to 10,000 euros per person, as was revealed in the run-up to the meeting. General Director Roland Weißmann confirmed the new cost-cutting measures to the "Krone" newspaper on Thursday.
