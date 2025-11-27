Vorteilswelt
For two years

ORF pulls the ripcord: top salaries to be frozen

27.11.2025 09:11
The cost-cutting measures at ORF are now also affecting the pay emperors - they will not receive an inflation adjustment for the next two years.(Bild: Zwefo)

Ahead of the decisive meeting of the Board of Trustees this week, it has become clear that the top salaries at ORF will be frozen. 74 employees on the much-discussed transparency list - all with an annual gross salary of over 170,000 euros - will receive no inflation adjustment at all in 2026 and 2027.

This results in a loss of around 5,000 to 10,000 euros per person, as was revealed in the run-up to the meeting. General Director Roland Weißmann confirmed the new cost-cutting measures to the "Krone" newspaper on Thursday.

