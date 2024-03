Starkoch Johann Lafer betritt wieder die TV-Bühne

Wo erwischen wir den gebürtigen Oststeirer, der als „berühmtester Koch Deutschlands“ weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, denn gerade am Telefon? „In der deutschen Bahn“, schmunzelt er. Im Hintergrund sind typische Zuggeräusche zu hören. „Es zieht gerade eine grandiose Kulisse an mir vorbei“, schwärmt Lafer, der sich am Weg von München nach Kassel befindet – „um den Geburtstag von Freunden zu feiern“. Endlich einmal hätte er sich die Zeit für etwas Privates nehmen können. Für ein gemütliches Gespräch mit der „Krone“ nimmt er sich ebenso gerne Zeit.