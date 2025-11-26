Mann greift auf Tabletten zu Holzlatte, schlägt zu

Auslöser für Streit unbekannt

Die Gruppe alarmierte sofort die Polizei. Der 33-Jährige wurde anschließend von der Berufsrettung Wien noch vor Ort versorgt, bevor er in ein Spital geliefert wurde. Der Italiener wurde indes von der Polizei festgenommen. Bei der Befragung durch die Polizei konnten die Beteiligten nicht einmal den Auslöser für den Streit nennen. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies wohl mit dem außerordentlichen Rauschzustand der Gruppe zu tun haben dürfte.