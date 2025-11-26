Mann greift auf Tabletten zu Holzlatte, schlägt zu

Eine Feier in Wien-Wieden ist am späten Dienstagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Alkohol floss reichlich, zudem sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein. Inmitten eines Streits schlug ein 41-jähriger Italiener laut Polizei mit einer Holzlatte auf einen Bekannten ein. Die Beteiligten konnten den Auslöser der Auseinandersetzung wegen ihres starken Rauschzustands nicht erklären.
An einem normalen Dienstagabend bot sich für die Freundesgruppe wohl ein Anlass zum Feiern, der nicht nur recht schnell auf den Höhepunkt zusteuerte, sondern die Grenzen des freudigen Zusammenseins vollends sprengte. In einer Wohnung in Wien-Wieden traf sich die Gruppe, es wurde fleißig getrunken. Auch einige Tabletten sollen sich die Beteiligten laut Polizei eingeworfen haben.
Mit Holzlatte auf Kopf geschlagen
Um 23 Uhr kam es wohl zu einem Streit zwischen dem 41-jährigen Italiener und einem 33-jährigen Bekannten. Die Situation zwischen zwei Streithähnen spitzte sich immer weiter zu. Bis der Ältere schließlich zu einer abgebrochenen Holzlatte gegriffen und mit voller Wucht auf den Kopf des Jüngeren eingeschlagen haben soll. Der 33-Jährige blieb mit einer stark blutenden Kopfverletzung am Boden liegen.
Auslöser für Streit unbekannt
Die Gruppe alarmierte sofort die Polizei. Der 33-Jährige wurde anschließend von der Berufsrettung Wien noch vor Ort versorgt, bevor er in ein Spital geliefert wurde. Der Italiener wurde indes von der Polizei festgenommen. Bei der Befragung durch die Polizei konnten die Beteiligten nicht einmal den Auslöser für den Streit nennen. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies wohl mit dem außerordentlichen Rauschzustand der Gruppe zu tun haben dürfte.
