After an elbow strike
Surprising FIFA punishment for Cristiano Ronaldo
FIFA spares Cristiano Ronaldo! The soccer superstar will be eligible to play in Portugal's opening World Cup match despite his elbow check in June.
FIFA has only handed the 40-year-old a one-match ban for his elbow check on Dara O'Shea in Portugal's 2-0 World Cup qualifier against Ireland in Dublin on November 13, which he served in the 9-1 win over Armenia. A two-match ban is now suspended.
Probation period
If Ronaldo does not commit any further offences between now and the World Cup tournament in the USA, Canada and Mexico, he will be eligible to start at the tournament.
The probationary period is valid for one year. FIFA has not announced why an original fixed three-match ban has been reduced. It was Ronaldo's first suspension in 226 international matches as he looks forward to his sixth World Cup.
