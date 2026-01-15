Nach WM-Traum folgt Absturz: Das Urteil ist da!

Wiederholungstäter

Erschwerend kommt hinzu: Es ist nicht Taylors erster Verstoß. Bereits im Herbst 2024 hatte der 27-Jährige eine positive Probe abgegeben, weshalb er seine WM-Premiere damals verschieben musste. Weil er nachweisen konnte, kein Mittel während eines Wettkampfs eingenommen zu haben, blieb es damals bei einer einmonatigen Sperre. Da Taylor nun jedoch zum zweiten Mal gegen die Anti-Doping-Regeln verstieß, griff Artikel 10.9 der UKAD-Bestimmungen, mit der Folge einer halbjährigen Sperre.