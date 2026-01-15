Vorteilswelt
Vertrag bis 2027

Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei

Fußball National
15.01.2026 11:23
Leonardo Lukacevic verlässt den SCR Altach
Leonardo Lukacevic verlässt den SCR Altach(Bild: GEPA)
Leonardo Lukacevic ist am Donnerstag von Fußball-Bundesligist SCR Altach zum slowakischen Erstligisten FC Kosice gewechselt. Der 26-jährige Außenverteidiger unterzeichnete beim Tabellenvorletzten der Nike Liga einen bis Ende Juni 2027 gültigen Vertrag, der eine Option für eine weitere Saison beinhaltet. 

Der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler kam im Herbst achtmal für die Altacher in Pflichtspielen zum Einsatz, seit 2023 hatte er insgesamt 53 Partien für sie bestritten.

