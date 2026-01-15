Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei

Leonardo Lukacevic ist am Donnerstag von Fußball-Bundesligist SCR Altach zum slowakischen Erstligisten FC Kosice gewechselt. Der 26-jährige Außenverteidiger unterzeichnete beim Tabellenvorletzten der Nike Liga einen bis Ende Juni 2027 gültigen Vertrag, der eine Option für eine weitere Saison beinhaltet.