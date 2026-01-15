Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei

Pique spottet: „Gutes Debüt des neuen Madrids“
Debakel für Real
Leonardo Lukacevic ist am Donnerstag von Fußball-Bundesligist SCR Altach zum slowakischen Erstligisten FC Kosice gewechselt. Der 26-jährige Außenverteidiger unterzeichnete beim Tabellenvorletzten der Nike Liga einen bis Ende Juni 2027 gültigen Vertrag, der eine Option für eine weitere Saison beinhaltet.
Der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler kam im Herbst achtmal für die Altacher in Pflichtspielen zum Einsatz, seit 2023 hatte er insgesamt 53 Partien für sie bestritten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.