Video geht viral

Neues Wunderkind? Bub (6) schlägt sein großes Idol

Sport-Mix
15.01.2026 10:52
Alfie Melniks (6) besiegte sein großes Idol Stephen Bunting.
Alfie Melniks (6) besiegte sein großes Idol Stephen Bunting.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot facebook.com/Dart Scene Limited)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine Szene, was für ein Moment! In einem vollbesetzten Pub sorgt ein sechsjähriger Bub für eine Riesen-Sensation, als er sein großes Idol, den Darts-Star Stephen Bunting, besiegt.

Der erst sechs Jahre junge Alfie Melniks tritt in einem randvollen Pub gegen niemand Geringeren als Stephen Bunting an – aktuell ein Top-10-Mann der Weltrangliste. Was dann passiert, lässt alle ausflippen …

Der kleine Alfie, sichtbar nervös, aber mit leuchtenden Augen, muss vor dem Abwurf erst einmal auf den Sessel klettern, um überhaupt auf die richtige Höhe zu kommen. Dann fliegen die Pfeile. Und Alfie sorgt mit einem 114er-Checkout für Mega-Ekstase im Pub! Der Junge macht das Leg zu und gewinnt gegen seinen Helden.

Video ging viral
Die Gäste flippen aus, Bunting selbst kann nur noch grinsen und applaudieren. Ein Profi, geschlagen von einem Sechsjährigen! Süßer und verrückter geht es kaum. Das Video dazu ging in den sozialen Medien sofort viral.

Alfie trainiert bereits in einer kleinen Darts-Akademie. Ob es für ihn auch mal zum Profi reicht? ...

