Neues Wunderkind? Bub (6) schlägt sein großes Idol

Der kleine Alfie, sichtbar nervös, aber mit leuchtenden Augen, muss vor dem Abwurf erst einmal auf den Sessel klettern, um überhaupt auf die richtige Höhe zu kommen. Dann fliegen die Pfeile. Und Alfie sorgt mit einem 114er-Checkout für Mega-Ekstase im Pub! Der Junge macht das Leg zu und gewinnt gegen seinen Helden.