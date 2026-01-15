Neues Wunderkind? Bub (6) schlägt sein großes Idol

Was für eine Szene, was für ein Moment! In einem vollbesetzten Pub sorgt ein sechsjähriger Bub für eine Riesen-Sensation, als er sein großes Idol, den Darts-Star Stephen Bunting, besiegt.
Der erst sechs Jahre junge Alfie Melniks tritt in einem randvollen Pub gegen niemand Geringeren als Stephen Bunting an – aktuell ein Top-10-Mann der Weltrangliste. Was dann passiert, lässt alle ausflippen …
Der kleine Alfie, sichtbar nervös, aber mit leuchtenden Augen, muss vor dem Abwurf erst einmal auf den Sessel klettern, um überhaupt auf die richtige Höhe zu kommen. Dann fliegen die Pfeile. Und Alfie sorgt mit einem 114er-Checkout für Mega-Ekstase im Pub! Der Junge macht das Leg zu und gewinnt gegen seinen Helden.
Video ging viral
Die Gäste flippen aus, Bunting selbst kann nur noch grinsen und applaudieren. Ein Profi, geschlagen von einem Sechsjährigen! Süßer und verrückter geht es kaum. Das Video dazu ging in den sozialen Medien sofort viral.
Alfie trainiert bereits in einer kleinen Darts-Akademie. Ob es für ihn auch mal zum Profi reicht? ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.