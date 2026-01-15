Saalbach-Dritter aus Wengen-Kader gestrichen

Seither blieb Boisset jedoch ohne Weltcup-Punkt, vor den Lauberhornrennen reagierte Stauffer deshalb nun. „Er muss sich nun über den Europacup für einen Platz im Weltcup aufdrängen. Er hat die Chance, dass er mit einem Top-3-Platz in der Europacup-Gesamtwertung einen Fixplatz für den nächsten Weltcup-Winter holt“, hält der Cheftrainer die Tür für eine Rückkehr in den Weltcup-Kader zwar offen, bei Boisset ist der Frust dennoch groß.