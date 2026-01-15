Einigung erzielt! Stürmer-Juwel für Oliver Glasner

Oliver Glasner darf sich über eine Verstärkung für die Offensive freuen: Stürmer-Juwel Sidiki Cherif, der aktuell noch bei Ligue1-Verein SCO Angers unter Vertrag steht, hat sich laut französischen Medienberichten mit Premier-League-Klub Crystal Palace geeinigt!
Wie das Medium „RMC“ berichtet, laufen noch die letzten Verhandlungen. Der 19-Jährige, der auch bei den deutschen Klubs Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auf den Zettel stand, habe sich jedoch bereits für einen Wechsel zu Crystal Palace entschieden.
Rekorddeal sorgte für Aufsehen
In der laufenden Transferperiode sorgten die „Eagles“ bereits für Aufsehen. Der Klub von Oliver Glasner tätigte den teuersten Transfer in der Vereinsgeschichte und verpflichtete den Flügelspieler Brennan Johnson von Tottenham Hotspur für viereinhalb Jahre.
Während die Summe offiziell nicht genannt wurde, berichteten britische Medien von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Pfund (40,11 Mio. Euro). Nun winkt die nächste offensive Verstärkung.
