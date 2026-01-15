„Desaster, das in die Geschichte eingehen wird!“

Was für ein Mega-Debakel für Real Madrid! Nach der 2:3-Pleite beim Zweitligisten Albacete im spanischen Pokal stehen das Star-Ensemble und Neo-Coach Alvaro Arbeloa unter Beschuss. „Ein Desaster dieser Art, das in die Geschichte eingehen wird, ist wahrlich kein guter Start in eine neue Ära“, schreibt die „As“.
Mit gesenktem Kopf schlich Alvaro Arbeloa am Mittwochabend nach dem Pokal-Fiasko über den Rasen. Sein Trainerdebüt hatte sich der Spanier sicherlich ganz anders vorgestellt. Der Neustart für Real Madrid nach dem Rauswurf von Xabi Alonso endete in einem sportlichen Debakel.
„Beschämendes Real“
„Ein Real, das wirklich beschämend ist“, schimpft die Sportzeitung „Marca“. Auch ÖFB-Kicker David Alaba kam bei den „Königlichen“ zum Einsatz, wurde in der 65. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt.
Nächste titellose Saison droht
Nach dem überraschenden Aus ist der nächste Titel früh in der Saison futsch! Nach 20 Jahren könnten die Madrilenen erstmals wieder zwei Jahre hintereinander ohne Titel bleiben – das wäre der absolute Super-GAU für den spanischen Spitzenklub.
