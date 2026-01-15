„Desaster, das in die Geschichte eingehen wird!“

Was für ein Mega-Debakel für Real Madrid! Nach der 2:3-Pleite beim Zweitligisten Albacete im spanischen Pokal stehen das Star-Ensemble und Neo-Coach Alvaro Arbeloa unter Beschuss. „Ein Desaster dieser Art, das in die Geschichte eingehen wird, ist wahrlich kein guter Start in eine neue Ära“, schreibt die „As“.