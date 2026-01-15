Grabher und Potapova kennen Melbourne-Gegnerinnen

Obwohl das 17-jährige Supertalent Lilli Tagger im Quali-Finale der Australian Open an der Thailänderin Lanlaa Tararudee mit 3:6, 0:6 gescheitert ist, stehen mit der Vorarlbergerin Julia Grabher und der Wahl-Österreicherin Anastasia Potapova zwei ÖTV-Damen im Hauptbewerb von Melbourne.
Dort bekommt es die 29-jährige Grabher (WTA-Nr. 92) mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun. Gegen die 24-Jährige, die aktuell im WTA-Ranking als Nummer 80 geführt wird, 2023 allerdings schon bis auf Position 29 vorstoßen konnte, hat die Dornbirnerin bislang erst einmal gespielt.
Im Juni 2022 kam es im Achtelfinale des Challengers im kroatischen Makarska zum Aufeinandertreffen, das Cocciaretto damals nach fast zweistündigem Kampf mit 6:4, 7:5 für sich entscheiden konnte.
Neuland für Neo-Österreicherin
Anastasia Potapova (WTA-Nr. 54) bekommt es in Runde eins mit der 26-jährigen Niederländerin Suzan Lamens zu tun, aktuell 95. der Weltrangliste. Es wird das erste Duell der beiden Spielerinnen sein.
