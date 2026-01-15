Grabher und Potapova kennen Melbourne-Gegnerinnen

Dort bekommt es die 29-jährige Grabher (WTA-Nr. 92) mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun. Gegen die 24-Jährige, die aktuell im WTA-Ranking als Nummer 80 geführt wird, 2023 allerdings schon bis auf Position 29 vorstoßen konnte, hat die Dornbirnerin bislang erst einmal gespielt.

Im Juni 2022 kam es im Achtelfinale des Challengers im kroatischen Makarska zum Aufeinandertreffen, das Cocciaretto damals nach fast zweistündigem Kampf mit 6:4, 7:5 für sich entscheiden konnte.