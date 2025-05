Üppige Reserven hat die Stadt Innsbruck nicht mehr

Eine Bausperre über 78 private Grundstücke, in Summe 132.000 Quadratmeter, verhängte wie berichtet die Stadt Innsbruck im März. Die 26 betroffenen Eigentümer sollen einen Teil der Flächen günstig an die Stadt abtreten, damit diese dort Sozialen Wohnbau betreiben kann – so weit der Plan. Die Innsbrucker FPÖ wollte nun mittels Dringendem Antrag von BM Johannes Anzengruber (JA) wissen, wie es um die eigenen Grundstücksreserven der Stadt bestellt ist.