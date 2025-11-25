Teures Stück: Komödienstadel im Landestheater

Die Rede ist von einem monatelangen Streit zwischen Führungskräften. In den Hauptrollen der kaufmännische Direktor und die Intendantin. Diese 261.000 Euro gehen an eine Grazer Unternehmensberatung, die in diesem Streit vermittelte, nachdem die Eigentümervertreter von Land und Stadt Innsbruck, LH Anton Mattle und Johannes Anzengruber, es augenscheinlich nicht schafften, die „Streithansln“ vor die Theatertür zu setzen.