Teures Stück: Komödienstadel im Landestheater

Nahezu rund um die Uhr sowie auf allen Ebenen ist derzeit ein Wort omnipräsent: Sparen! Umso erstaunlicher sind jene Vorgänge, die sich am Tiroler Landestheater abspielen. Ein Kommentar von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
Nein, am Tiroler Landestheater sprießen nicht vor lauter Erfolg die Einnahmen. Im Gegenteil: Nun wurde bekannt, dass die satte Summe von 261.000 Euro für eine ganz spezielle „Aufführung“ bezahlt werden muss. Ein Stück, das sich primär hinter den Kulissen und dennoch auf öffentlicher Bühne abgespielt hat.
Die Rede ist von einem monatelangen Streit zwischen Führungskräften. In den Hauptrollen der kaufmännische Direktor und die Intendantin. Diese 261.000 Euro gehen an eine Grazer Unternehmensberatung, die in diesem Streit vermittelte, nachdem die Eigentümervertreter von Land und Stadt Innsbruck, LH Anton Mattle und Johannes Anzengruber, es augenscheinlich nicht schafften, die „Streithansln“ vor die Theatertür zu setzen.
So weit, so schlecht. Die Pointe kommt aber erst. Denn nun wurde betont, dass diese 261.000 Euro das Landestheater selbst tragen muss. Das ist insofern zum Schmunzeln, da das Theater von Land und Stadt jährlich 35 Millionen Euro zugeschossen bekommt.
Abgesehen davon, dass diese Geschichte bester Stoff für eine weitere Folge der seichten Theaterserie „Komödienstadel“ sein könnte, hätte wohl auch so mancher Sportbereich in diesem Land gerne diese 261.000 Euro – von den 35 Millionen an Zuschüssen im Jahr ganz zu schweigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.