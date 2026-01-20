Football-Expertise aus Österreich in USA gefragt

Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wird Flag-Football erstmals unter den fünf Ringen ausgetragen. Die Amerikaner überlassen dabei nichts dem Zufall – und setzen auch auf rot-weiß-rote Expertise. Österreichs Nationalteam-Quarterback soll bei der Entwicklung eines Balls für Olympia mithelfen.
Am Donnerstag wird Luis Effenberger die heiligen Hallen der Dallas Cowboys betreten. Auf dem Trainingsgelände der traditionsreichen NFL-Franchise finden sich diese Woche die besten Quarterbacks des US-College-Footballs ein, um mit dem Sportartikelhersteller Wilson an der Entwicklung eines neuen Balls für die Olympischen Spiele 2028 zu arbeiten. Um über den amerikanischen Tellerrand zu blicken, holt man sich auch Expertise aus anderen Teilen der Welt und lud dazu unter anderem eben den Quarterback von Österreichs Flag-Nationalteam ein.
