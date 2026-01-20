Vorteilswelt
Für Olympia-Premiere

Football-Expertise aus Österreich in USA gefragt

Sport-Mix
20.01.2026 06:30
Luis Effenberger ist Österreichs Flagfootball-Quarterback.
Luis Effenberger ist Österreichs Flagfootball-Quarterback.(Bild: HOLLY KELLNER)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wird Flag-Football erstmals unter den fünf Ringen ausgetragen. Die Amerikaner überlassen dabei nichts dem Zufall – und setzen auch auf rot-weiß-rote Expertise. Österreichs Nationalteam-Quarterback soll bei der Entwicklung eines Balls für Olympia mithelfen.

0 Kommentare

Am Donnerstag wird Luis Effenberger die heiligen Hallen der Dallas Cowboys betreten. Auf dem Trainingsgelände der traditionsreichen NFL-Franchise finden sich diese Woche die besten Quarterbacks des US-College-Footballs ein, um mit dem Sportartikelhersteller Wilson an der Entwicklung eines neuen Balls für die Olympischen Spiele 2028 zu arbeiten. Um über den amerikanischen Tellerrand zu blicken, holt man sich auch Expertise aus anderen Teilen der Welt und lud dazu unter anderem eben den Quarterback von Österreichs Flag-Nationalteam ein.

