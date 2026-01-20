Knöchel gebrochen! Weltmeister bangt um Olympia

Für Alexander Schmid beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Nachdem sich der Deutsche in einem FIS-Slalom den Knöchel gebrochen hatte, muss der Parallel-Weltmeister von 2023 um ein Antreten bei den Olympischen Spielen bangen ...
Wie der 31-Jährige bei der Olympia-Einkleidung in München erklärte, sei er in einem FIS-Rennen in Gsies eingefädelt und habe sich dabei den Knöchel gebrochen. Seine Olympia-Kleidung hollte Schmid mit Schiene und Krücken ab.
Zwei Kreuzbandrisse
Für den Technik-Spezialisten ist es nicht die erste Verletzung. Nur wenige Wochen nach seinem Weltmeistertitel hatte sich der Oberstdorfer einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, im Dezember 2024 riss das Band erneut.
Die neuerliche Verletzung kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Neben Fabian Gratz, Linus Straßer und Simon Jocher hätte Schmid die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes erreicht und wäre somit fix für das Spektakel in Südtirol eingeplant gewesen. Um rechtzeitig fit zu werden, muss wohl ein Wunder her ...
