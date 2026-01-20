Vorteilswelt
Wettlauf gegen Zeit

Knöchel gebrochen! Weltmeister bangt um Olympia

Ski Alpin
20.01.2026 06:12
Alexander Schmid zog sich einen Knöchelbruch zu.
Alexander Schmid zog sich einen Knöchelbruch zu.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Alexander Schmid beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Nachdem sich der Deutsche in einem FIS-Slalom den Knöchel gebrochen hatte, muss der Parallel-Weltmeister von 2023 um ein Antreten bei den Olympischen Spielen bangen ...

0 Kommentare

Wie der 31-Jährige bei der Olympia-Einkleidung in München erklärte, sei er in einem FIS-Rennen in Gsies eingefädelt und habe sich dabei den Knöchel gebrochen. Seine Olympia-Kleidung hollte Schmid mit Schiene und Krücken ab.

Zwei Kreuzbandrisse
Für den Technik-Spezialisten ist es nicht die erste Verletzung. Nur wenige Wochen nach seinem Weltmeistertitel hatte sich der Oberstdorfer einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, im Dezember 2024 riss das Band erneut.

2023 krönte sich Schmid (m.) vor Dominik Raschner (l.) und Timon Haugan (r.) zum Weltmeister.
2023 krönte sich Schmid (m.) vor Dominik Raschner (l.) und Timon Haugan (r.) zum Weltmeister.(Bild: Christof Birbaumer)

Die neuerliche Verletzung kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Neben Fabian Gratz, Linus Straßer und Simon Jocher hätte Schmid die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes erreicht und wäre somit fix für das Spektakel in Südtirol eingeplant gewesen. Um rechtzeitig fit zu werden, muss wohl ein Wunder her ...

