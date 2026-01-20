Knöchel gebrochen! Weltmeister bangt um Olympia

Die neuerliche Verletzung kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Neben Fabian Gratz, Linus Straßer und Simon Jocher hätte Schmid die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes erreicht und wäre somit fix für das Spektakel in Südtirol eingeplant gewesen. Um rechtzeitig fit zu werden, muss wohl ein Wunder her ...