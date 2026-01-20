In Stube neben Hinterseer wurde Weltcup geboren

Los geht’s! Mit dem ersten Abfahrtstraining wird heute (11.30 Uhr) die Hahnenkamm-Woche offiziell eröffnet. Auf die Zehntausenden Fans wartet ein neues markantes „Wahrzeichen“ in der Gamsstadt – dazu wird heuer ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert.
„Die Anspannung vor dem ersten Training ist immer am größten“, sagt Kitzbühels Ski-Präsident Michael Huber. Das größte Ski-Spektakel der Welt wird eben nie zur Routine. Das gilt natürlich auch für waghalsige Athleten. „Das Adrenalin im Starthaus von Kitz ist einzigartig“, sagt Österreichs Speed-Star Vincent Kriechmayr. Um Sturzorgien und schwere Verletzungen wie 2016 zu verhindern, wurden die Sprünge auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck vermessen. Dank dieser Daten können Luftstand und Weite bei allen Pisten- und Geschwindigkeits-Entwicklungen simuliert werden. Schließlich erwartet Pistenchef Herbert Hauser einen „schnellen Schnee“, eine im Laufe der Tage immer schnellere Streif.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.