In Stube neben Hinterseer wurde Weltcup geboren

„Die Anspannung vor dem ersten Training ist immer am größten“, sagt Kitzbühels Ski-Präsident Michael Huber. Das größte Ski-Spektakel der Welt wird eben nie zur Routine. Das gilt natürlich auch für waghalsige Athleten. „Das Adrenalin im Starthaus von Kitz ist einzigartig“, sagt Österreichs Speed-Star Vincent Kriechmayr. Um Sturzorgien und schwere Verletzungen wie 2016 zu verhindern, wurden die Sprünge auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck vermessen. Dank dieser Daten können Luftstand und Weite bei allen Pisten- und Geschwindigkeits-Entwicklungen simuliert werden. Schließlich erwartet Pistenchef Herbert Hauser einen „schnellen Schnee“, eine im Laufe der Tage immer schnellere Streif.