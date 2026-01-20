Vorteilswelt
Ein Überblick

In Kitzbühel jagt ein Society-Event das andere

Adabei Österreich
20.01.2026 06:00
Legendäre Weißwurst- party in Kitzbühel: Stammgast und Gastgeber Arnold Schwarzenegger.
Legendäre Weißwurst- party in Kitzbühel: Stammgast und Gastgeber Arnold Schwarzenegger.
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Kitzbühel ist in Feierlaune! Während am Hahnenkamm wieder um Hundertstel gekämpft wird, läuft abseits der Piste das zweite Rennen um die Society-Events – von Weißwurst und Hummer über Schnitzel bis hin zu Klimaaktivismus. Die „Krone“ weiß, wo und wann sich was abspielt. 

Wenn am Hahnenkamm wieder um Hundertstel gekämpft wird, läuft abseits der Piste traditionell das zweite Rennen – um die besten Plätze, die heißesten Einladungen und die Promi-Dichte. Und auch heuer ist der Kalender wieder prall gefüllt mit Events. 

Legenden unter sich
Los geht es am Mittwoch mit der Kitz Legends Night im Grand Tirolia Hotel. Dort treffen sich, wie es der Name vermuten lässt, Legenden aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Man munkelt, wer hier nicht zumindest einmal anstößt, hat die Hahnenkamm-Woche offiziell noch gar nicht eröffnet.

Am Donnerstag wird es dann beim Dinner for Climate Action international, und überraschend ernst. Arnold Schwarzenegger lädt zum Stanglwirt und zwischen Talk, Teller und (hoffentlich) großen Vorsätzen gilt: Kitz kann Glamour, aber auch Haltung.

Von Schnitzel bis Hummer
Der Freitag gehört wie gewohnt der Tradition: Die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt ist Pflichttermin für alle, die, in Tracht geworfen, für gute Laune sorgen. Am gleichen Abend herrscht auch in Rosi Schipflingers Sonnbergstube bei der Kitz Night Feierlaune. Bekanntlich steigt dort die Stimmung schneller, als jeder Läufer die Streif herunterfährt.

Franziska Knuppe, Bettina Zimmermann, Maria Riesch (v. li.) .
Franziska Knuppe, Bettina Zimmermann, Maria Riesch (v. li.) .
Gute Laune ist garantiert: Rosi Schipflinger mit Andreas Gabalier
Gute Laune ist garantiert: Rosi Schipflinger mit Andreas Gabalier

Am Samstag wird Kitz dann kulinarisch zweigeteilt: Bei Rosi gibt es traditionell in der Sonnbergstube Schnitzel, während im Hotel Kitzhof zeitgleich die Hummerparty die Prominenz anlockt.

Überraschenderweise wird sich, so pfeifen es die Spatzen von der Piste, Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier heuer nicht nach Kitzbühel locken lassen.

