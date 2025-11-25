Tiroler Landtag setzt ein starkes, oranges Zeichen

Ab Dienstag beginnen die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, sie enden mit dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Das Land Tirol startet dazu gleich mehrere Kampagnen.
Orange leuchtet dieser Tage wieder das Landhaus in Innsbruck – und wird es auch für 16 Tage bleiben. Denn heute, Dienstag, beginnen die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.
Passend dazu wurden die neuen Leitlinien für die Gewaltpräventionsarbeit von Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) sowie Thomas Beck, Psychologische Leitung des Kompetenzzentrums - Gewaltambulanz der Tirol Kliniken, und Andrea Laske vom Gewaltschutzzentrum präsentiert.
Das internationale Hilfezeichen
Mittels Taschen und einem kurzen Video soll das internationale Hilfezeichen in Tirol bekannt gemacht werden: Hand heben, Daumen einklappen, Finger über dem Daumen schließen.
Es soll Menschen die Möglichkeit geben, unauffällig in der Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Sollte dieses Handzeichen gesichtet werden, geht es darum, Zivilcourage zu zeigen und notfalls die Polizei zu rufen.
Auch digitaler Raum im Fokus
Auf Gewalt und Belästigung im digitalen Raum machen indes Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) sowie die beiden Vizepräsidenten Dominik Mainusch (ÖVP) und Elisabeth Blanik (SPÖ) aufmerksam.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.