Hart bei Graz bekommt Autobahn-Anschluss

Baustart frühestens 2031

Es soll in jede Fahrtrichtung eine Auf- und Abfahrt errichtet werden. Die Anschlussstelle wird in einem Kreisverkehr enden. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 22 Millionen Euro geschätzt. 50 Prozent davon stemmt die Asfinag, 25 Prozent übernimmt das Land Steiermark, die restlichen 25 Prozent teilen sich die Gemeinde Hart und Knapp. Abhängig von der Dauer der Verfahren ist mit einem Baustart frühestens ab dem Jahr 2031 zu rechnen.