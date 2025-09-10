Deutsche Skandal-Rapperin Ikkimel kommt nach Graz

Auf ihrer „Europas größte Fotze“-Tour macht die deutsche Skandal-Rapperin Ikkimel einen Stopp in Graz. Im ppc spielt sie am 23. November eine Show. Allerdings war die innerhalb nur einer Stunde ausverkauft.
„Denn ich bin offiziell die allergrößte Fotze der Stadt“, „ein Mann bleibt ein Mann und ein Hund bleibt ein Hund“, „meine Nase ist wund, meine Titten sind prall und mein Arsch ist rund“: Mit Lyrics wie diesen hat sich die Berliner Rapperin Ikkimel – bürgerlich Melina Gaby Strauß – die Bühnen Deutschlands erobert. Ihr Album „Fotze“ erschien im Februar 2025. In den Feuilletons und im Internet streitet man seither: Was ist hier Selbstbestimmung und was Sexualisierung? Ist das noch Feminismus?
Ich kann machen, was ich möchte, weil ich bin eine Frau.
„WHO‘S THAT“, Ikkimel
Am Mittwoch kündigte Ikkimel auf Instagram neue Tour-Daten an – unter dem Titel „Europas größte Fotze“. Am 23. November kommt die Musikerin ins Grazer ppc. Wer schon Pläne schmiedet, wurde aber enttäuscht: Schon eine Stunde nach dem Posting war die Graz-Show ausverkauft.
