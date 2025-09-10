Deutsche Skandal-Rapperin Ikkimel kommt nach Graz

„Denn ich bin offiziell die allergrößte Fotze der Stadt“, „ein Mann bleibt ein Mann und ein Hund bleibt ein Hund“, „meine Nase ist wund, meine Titten sind prall und mein Arsch ist rund“: Mit Lyrics wie diesen hat sich die Berliner Rapperin Ikkimel – bürgerlich Melina Gaby Strauß – die Bühnen Deutschlands erobert. Ihr Album „Fotze“ erschien im Februar 2025. In den Feuilletons und im Internet streitet man seither: Was ist hier Selbstbestimmung und was Sexualisierung? Ist das noch Feminismus?