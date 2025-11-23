In Lillehammer
ÖSV eagles just miss the podium – Japanese wins
One day after the triple victory at the World Cup opener, Austria's ski jumpers missed the podium in the second competition in Lillehammer.
Stefan Kraft was the best Austrian in fifth place and led a strong team performance with four jumpers in the top nine. Japan's Ryoyu Kobayashi celebrated his 36th World Cup victory 3.2 points ahead of Slovenia's Domen Prevc and 4.3 ahead of Germany's Felix Hoffmann.
Kraft made up one place with his second jump, but was 3.5 points short of the podium. "I felt that he was very good. But the others were all able to keep up," he explained in the ORF interview. The 32-year-old had finished third the day before and thus came very close to record holder Janne Ahonen.
Here is the result:
Kraft only 47 points behind Ahonen
Kraft has scored 15,711 World Cup points in his career so far and is now only 47 points behind the Finn's record. I hope I can crack it in Falun," said the man from Salzburg. There are two competitions on the program in Sweden on Tuesday and Wednesday.
Daniel Tschofenig, who had led the red-white-red triumph on Saturday ahead of Jan Hörl and Kraft, finished seventh as the second best ÖSV jumper thanks to a strong second jump. They were followed by Jan Hörl and 19-year-old Stephan Embacher with his best World Cup result to date. "Mega, I was able to show some really cool jumps," said the teenager after ninth place.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.