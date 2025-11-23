Bundesliga in the ticker
LIVE: Kühbauer’s LASK score again at Sturm
Matchday 14 in the Austrian Bundesliga: Sturm Graz host LASK. We report live - see ticker below. The score is currently 1:2.
Here is the live ticker:
Sturm have been somewhat paralyzed in recent weeks. Only two draws in five competitive matches, most recently a 1-1 draw against Salzburg. The hunger for a "three-pointer" is just as great as the respect for LASK, who are on the upswing. "An extremely tough game," expected defender Arjan Malic, for example, "especially when you see how much LASK have improved under their new coach in recent games." Coach Jürgen Säumel described the clash with Linz as "a really exciting task. We need an outstanding performance in all phases of our game on Sunday."
In view of Linz's form curve, maximum concentration is indeed called for. In six competitive matches under new coach Dietmar Kühbauer, LASK have celebrated six wins without conceding a goal. After a poor start to the season, the Upper Austrians have already moved up to sixth place and have their sights firmly set on the Champions League once again.
"A difficult task awaits us, I think Sturm Graz are the favorites for the championship title again this year," emphasized Kühbauer. If his team manages another win, they would even draw level with Sturm on points with one more game to play.
We wish you good entertainment and an exciting match!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
