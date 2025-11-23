LIVE: Kühbauer’s LASK score again at Sturm

Sturm have been somewhat paralyzed in recent weeks. Only two draws in five competitive matches, most recently a 1-1 draw against Salzburg. The hunger for a "three-pointer" is just as great as the respect for LASK, who are on the upswing. "An extremely tough game," expected defender Arjan Malic, for example, "especially when you see how much LASK have improved under their new coach in recent games." Coach Jürgen Säumel described the clash with Linz as "a really exciting task. We need an outstanding performance in all phases of our game on Sunday."