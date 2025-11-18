Nach Rücktritt auch schon neuer Stadtchef in Sicht

Paukenschlag in Neunkirchen. Was Insider schon länger vermuteten, ist Montagfrüh nun tatsächlich eingetreten. ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics, erst seit 379 Tagen im Amt, gibt per Aussendung ihren Rücktritt bekannt. „Aus gesundheitlichen Gründen“, so Osztovics. Bereits bei der letzten Gemeinderatssitzung klagte sie darüber, dass ihr die ganze Situation bereits auf den Magen schlägt. Zur Erinnerung: Am 6. Oktober wurden sieben FPÖ-Gemeinderäte aus der Partei ausgeschlossen, weil sie gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner ÖVP für ein Sparpaket gestimmt hatten.