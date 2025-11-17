Neunkirchner Bürgermeisterin tritt zurück

Paukenschlag in Neunkirchen: ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics tritt zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie über eine Aussendung informiert. Die Geschäfte übernimmt ab morgen Vizebürgermeister Marcus Berlosnig von der Partei „Wir für euch“.
„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Amt als Bürgermeisterin der Stadt Neunkirchen aus gesundheitlichen Gründen zurückzulegen. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich meine Arbeit als Bürgermeisterin mit großem Engagement und Herzblut ausgeübt habe“. Mit diesen Worten verabschiedet sich Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics nach nur 379 Tagen von ihrem Amt mittels einer Presseaussendung.
Klaudia Osztovics, Bürgermeisterin von Neunkirchen
Berlosnig übernimmt vorübergehend Amtsgeschäfte
Die Geschäfte übernimmt nun ab morgen Dienstag Vizebürgermeister Marcus Berlosnig, bis die Nachfolge geregelt ist und eine Neuwahl erfolgt ist. Auch für ihn kam diese Entscheidung überraschend.
Die Entscheidung kam unerwartet und hat mich, ebenso wie vermutlich den gesamten Gemeinderat, überrascht.
Marcus Berlosnig, Vizebürgermeister von Neunkirchen
„Der Koalitionspartner ist in diesem Sinne jetzt einmal am Zug, eine geeignete Nachfolge in ihren Gremien zu nominieren“, so Berlosnig, der den Rücktritt sehr bedauert. „Wir sind immer sehr gut miteinander ausgekommen“, so Berlosnig.
Nach den geltenden Bestimmungen ist vorgesehen, dass innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt der Vakanz der Gemeinderat zusammentritt, um über die Nachfolge im Bürgermeisteramt zu entscheiden.
