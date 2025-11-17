Vorteilswelt
Nur 379 Tage im Amt

Neunkirchner Bürgermeisterin tritt zurück

Niederösterreich
17.11.2025 09:08
379 Tage im Amt – jetzt tritt sie zurück. Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics legt ...
379 Tage im Amt – jetzt tritt sie zurück. Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics legt aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt als Bürgermeisterin zurück. Vizebürgermeister Marcus Berlosnig übernimmt vorübergehend.(Bild: Doris Seebacher)

Paukenschlag in Neunkirchen: ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics tritt zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie über eine Aussendung informiert. Die Geschäfte übernimmt ab morgen Vizebürgermeister Marcus Berlosnig von der Partei „Wir für euch“. 

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Amt als Bürgermeisterin der Stadt Neunkirchen aus gesundheitlichen Gründen zurückzulegen. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich meine Arbeit als Bürgermeisterin mit großem Engagement und Herzblut ausgeübt habe“. Mit diesen Worten verabschiedet sich Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics nach nur 379 Tagen von ihrem Amt mittels einer Presseaussendung. 

Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich meine Arbeit als Bürgermeisterin mit großem Engagement und Herzblut ausgeübt habe.

Klaudia Osztovics, Bürgermeisterin von Neunkirchen

Klaudia Osztovics (li.) bei der Angelobung zur Bürgermeisterin am 4. November 2024 mit ...
Klaudia Osztovics (li.) bei der Angelobung zur Bürgermeisterin am 4. November 2024 mit Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.(Bild: Doris Seebacher)

Berlosnig übernimmt vorübergehend Amtsgeschäfte
Die Geschäfte übernimmt nun ab morgen Dienstag Vizebürgermeister Marcus Berlosnig, bis die Nachfolge geregelt ist und eine Neuwahl erfolgt ist. Auch für ihn kam diese Entscheidung überraschend.

Die Entscheidung kam unerwartet und hat mich, ebenso wie vermutlich den gesamten Gemeinderat, überrascht.

Marcus Berlosnig, Vizebürgermeister von Neunkirchen

„Der Koalitionspartner ist in diesem Sinne jetzt einmal am Zug, eine geeignete Nachfolge in ihren Gremien zu nominieren“, so Berlosnig, der den Rücktritt sehr bedauert. „Wir sind immer sehr gut miteinander ausgekommen“, so Berlosnig. 

Nach den geltenden Bestimmungen ist vorgesehen, dass innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt der Vakanz der Gemeinderat zusammentritt, um über die Nachfolge im Bürgermeisteramt zu entscheiden.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

