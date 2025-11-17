Neunkirchner Bürgermeisterin tritt zurück

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Amt als Bürgermeisterin der Stadt Neunkirchen aus gesundheitlichen Gründen zurückzulegen. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich meine Arbeit als Bürgermeisterin mit großem Engagement und Herzblut ausgeübt habe“. Mit diesen Worten verabschiedet sich Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics nach nur 379 Tagen von ihrem Amt mittels einer Presseaussendung.