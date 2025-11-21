„Stadtchef“ tritt zurück, bevor er noch im Amt ist

Gab es zu wenig Unterstützung für Kessler?

Günther Kautz dazu: „Unsere Hand ist ausgestreckt“. Aber: „Nachdem Berlosnig über die Medien schon ausrichten hat lassen, das mit uns sei keine Option, sehe ich hier eher wenig gemeinsame Zukunft“, so Kautz. Er vermutet, dass es aus Berlosnigs Reihen zu wenig Unterstützung für Kessler als Kandidat gab und dass dies jetzt der Grund für den Rückzug von Kessler bzw. der ÖVP war.